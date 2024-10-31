İsrail'in kuzeyine roketli saldırı! 2 kişi öldü

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Hayfa bölgelerine atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.
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Bölgeye yaklaşık 25 roket atıldığı, bunlardan bazılarının hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyinde 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
İspanya'dan İsrail'e soğuk duş
İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim bölgesine sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısında 5 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.
İsrail basını, Metula'da ölen 4 kişinin yabancı uyruklu tarım işçisi olduğunu yazmıştı.