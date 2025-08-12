İSTANBUL 31°C / 23°C
Dünya

İsrail'in Lahey Büyükelçiliği'ne kırmızı boya atıldı

İsrail'in Lahey Büyükelçiliği binasının dış kapısına sabah saatlerinde kırmızı boya atıldığı açıklandı. Hollanda güvenlik güçlerinin şüphelileri gözaltına aldığı belirtildi.

AA12 Ağustos 2025 Salı 18:54 - Güncelleme:
İsrail'in Lahey Büyükelçiliği'ne kırmızı boya atıldı
İsrail'in Lahey Büyükelçiliği, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Lahey Büyükelçiliğinin girişine zarar verildiği ve kırmızı boya atıldığını kaydetti.

Paylaşımda, diplomatların işlerini her zaman güvenli ve engelsiz bir şekilde yürütebilmesi gerektiği belirtilerek, "Polis şüphelileri tutukladı. Hollanda makamlarının gelecekte bu tür saldırıları önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağından eminiz." ifadeleri kullanıldı.

Yerel medyadaki haberlerde olayın saat 03:30 sularında gerçekleştiği ve büyükelçilik binasında kimsenin olmadığı bilgisine yer verildi.

