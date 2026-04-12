12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Dünya

İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

AA12 Nisan 2026 Pazar 16:56 - Güncelleme:
İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Marub beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan Mişgara beldesinde İsrail ordusunun bir evi hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun günün ilk saatlerinde Sur kentinin Kana beldesine düzenlediği saldırıda 3'ü kadın 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 12'ye yükseldi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı çok sayıda beldeye hava saldırılarını sürdürüyor. Özellikle Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesi ile çevresindeki Yatir, Beraşit ve Kefra beldeleri İsrail'in yoğun saldırılarına hedef oluyor.

Ayrıca, İsrail ordusu Sur kentine bağlı Mansuri beldesine fosfor bombasıyla saldırı düzenledi.

