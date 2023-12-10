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Dünya

İsrail'in Lübnan'daki sınır bölgesine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye düzenlediği hava saldırısında bir mahallenin tamamen yıkıldığı ve 4 sivilin yaralandığı belirtildi.

AA10 Aralık 2023 Pazar 18:35 - Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'daki sınır bölgesine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil yaralandı
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Lübnan resim ajanı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları sınır bölgesinde yer alan Aytarun beldesindeki bir mahalleyi hedef aldı.

Saldırı sonucu bir mahallede yer alan tüm evlerin yıkıldığı belirtilirken, 1'i ağır toplamda 4 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların tedavi için ambulansla Bint Cebel ilçesindeki hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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