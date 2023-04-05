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Dünya

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını sonrası Filistin'den çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının durması için bölgesel ve uluslararası çerçevede harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını sonrası Filistin'den çağrı
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Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin, Arap ülkeleri ve dünyadaki diğer ülkelerle yoğun telefon diplomasisi yürüttüğünü aktardı.

"İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve namaz kılanlara yönelik vahşi saldırıları, bölgesel ve uluslararası çerçevede acilen harekete geçilmesini gerektiriyor." ifadesini kullanan Şeyh, herkesin, kutsal mekanları ve burada ibadet edenleri İsrail'den koruma konusundaki sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

- NE OLMUŞTU?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine bu gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

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