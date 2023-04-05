İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den peş peşe tepkiler: Filistin mahzundur ama asla yalnız değildir

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Skandal görüntülere Türkiye'den de tepkiler geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve ibadet edenlere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Açıklamada, "İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir" denildi.

BAKAN AKAR: KINIYORUM, LANETLİYORUM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen "1915 Ermeni Olayları Konusunda Politika Metni Üretme Çalıştayı"nda konuştu. Akar, konuşmasında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'e tepkisinde şu ifadeleri paylaştı:

İsrail'in inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygusu olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum.

AK PARTİ'DEN İSRAİL'E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi. Çelik, 'İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz.

İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi hukuka ve kutsal değerlerimize karşı bir eylemdir. Bu aynı zamanda, Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerine hukuksuz bir müdahaledir.

İsrail yönetimini Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymaya ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere dur demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır.

İBRAHİM KALIN: FİLİSTİN MAHZUNDUR AMA ASLA YALNIZ DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi

Kalın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz.

Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.

Saldırıların derhal durdurulması ve Kudüs'te ibadet özgürlüğünün korunması için çağrıda bulunuyor ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz.

Filistin mahzundur ama asla yalnız değildir.

Filistinli kardeşlerimizi en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: VAHŞETİ LANETLİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik silahlı müdahalesini yönelik, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in masum Filistinli kardeşlerimize aralıksız devam eden zulmü, ramazanda, Müslümanların mukaddes vakitlerinde de devam ediyor. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir" dedi.

BAKAN NEBATİ: ÇİRKİN VE ASLA KABUL EDİLEMEZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İsrail'in mübarek Ramazan ayında kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği çirkin ve asla kabul edilemez saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizin, en temel haklarına dahi saygı gösteremeyen İsrail, bu hususta geçmişten bu yana oluşan bozuk sicilini artık bir an evvel düzeltmek ve haksız-hukuksuz tüm saldırılarına, baskılarına, engellemelerine bir son vermek durumundadır." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN İSRAİL GÜÇLERİNİN MESCİD-İ AKSA BASKININA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınadı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya mübarek ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıları, Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN, İSRAİL GÜÇLERİNİN MESCİD-İ AKSA BASKININA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ve Filistinli sivillere uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, mübarek ramazan ayında ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı ve Müslümanlara uyguladığı şiddeti lanetliyorum. Kudüs'ün tarihi statüsünü zorla değiştirmeye çalışan İsrail'e karşı Filistin halkının yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." ifadesini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN MESCİD-İ AKSA BASKININA TEPKİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail güçlerine tepki göstererek, "Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hiçe sayan, türlü zorbalıklarla Müslümanların canına kasteden bu zihniyete artık bir son verilmelidir" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Ebaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tarafından ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen baskını ve ibadet eden kardeşlerimizi hedef alan saldırıları lanetliyorum. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hiçe sayan, türlü zorbalıklarla Müslümanların canına kasteden bu zihniyete artık bir son verilmelidir. İbadet özgürlüğüne, mabedlerin kutsiyetine ve insan haklarına düşman olan İsrail'in tüm zorbalıklarının hesabının sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum."

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'DEN İSRAİL GÜÇLERİNİN MESCİD-İ AKSA BASKININA TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail hükümetini gerilimi tırmandıracak şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aynı zamanda aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyor, Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösteren Bahçeli, "Mübarek ramazan ayının kutlu iklimini iliklerimize kadar teneffüs ederken Mescid-i Aksa'ya yönelik menfur ve mütecaviz muamelelerden derin bir kaygı ve üzüntü duyduğumuzu özellikle ifade etmeyi manevi ve milli bir sorumluluk olarak addediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail güvenlik güçlerinin terör yöntemlerini devreye sokarak, 4 Nisan 2023 akşamından itibaren Harem-i Şerif'in muazzez ve ihlal edilemez statüsünü tahrip etme, mukaddes dokusunu zedeleme girişiminin kabul edilemez bir ilkellik olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"İsrail'in muamelesi düşmancadır. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi, buraya sığınan ve ibadet eden din kardeşlerimize şiddetle müdahale edilmesi çok tehlikeli olayların fitilini tutuşturma ihtimalinin yanı sıra insan ve inanç haklarının yok sayılması, kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır.

İsrail hükümetini gerilimi tırmandıracak şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aynı zamanda aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyor, Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum. Bilinmelidir ki, Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, Miraç mucizesinin yükseliş eşiğidir, öyle de kalacaktır."