İsrail'in Nusayrat katliamı sonrasında Aksa Şehitleri Hastanesi ölü ve yaralılarla doldu

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 247. gününde sürüyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde hizmet veren tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi, Nusayrat katliamından canlı kurtulan yaralılarla dolup taştı.

Hastanedeki ameliyathanelerin önünde ve koridorlarda ameliyat sırasını bekleyen birçoğu kadın ve çocuklardan oluşan Filistinlilerin acılı çığlıkları ve yakınlarının çaresizlikleriyle tam bir kaos yaşanıyor.

- İNİLTİLER VE HÜZÜN



Katliamdan canlı kurtulmuş ve uzanacak yardım eli bekleyen çocuk ve kadınların doldurduğu hastane koridorları, yaralı iniltileri ve büyük acılara sahne oluyor.

Anne ve babalarının ellerini bırakmayan üstü başı kanlı yaralı çocukların korku dolu bakışları karşısında oldukça kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan doktorların ve sağlık ekiplerinin yüzlerce yaralıya yetişmek için gösterdikleri çaba dikkati çekiyor.

Hastanenin morgu ise son saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleriyle dolup taşarken, dışarıda yerlere sıralanmış ve ölüm belgesi çıkarılmayı bekleyen cenazelerin yakınları acılarını dindirecek bir el bulamamanın hüznünü yaşıyor.

- 210 ÖLÜ, 400'DEN FAZLA YARALI



İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara düzenlediği saldırılar sonucu, 2 bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Tıbbi malzeme eksikliği ve ilaç tedarikindeki engellemelere rağmen sağlık hizmetini sunmaya çalışan Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, teknik bir arızadan dolayı hastanedeki jeneratörlerden birinin çalışamaz olduğunu ve bu durumun yoğun bakımdaki bebek, hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye soktuğunu duyurmuştu.

- YARDIM ÇAĞRISI



Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin gelen yaralı sayısını kaldıracak kapasiteyi çoktan aştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan jeneratör ve tıbbi malzeme temin edilmesini isteyen Sevabite şunları söyledi:

"Aksa Şehitleri Hastanesi'nde durumlar, büyük tehlike arzediyor ve burada tam bir felaket yaşanıyor. Filistin halkına, sivillere karşı uygulanan katliamın durdurulmasını talep ediyoruz. İşgal güçleri, geçen aylar boyunca yürüttüğü yıkıcı savaşta Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini kasıtlı olarak tamamen hizmet dışı bırakırken 35 hastaneden 33'ünü tamamen işlemez duruma sokarak gerçek bir insani felakete yol açtı."

- SAĞLIK DURUMU TAM BİR FELAKET



Öte yandan Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, savaş öncesinde Gazze Şeridi'nde bulunan 35 hastaneden Aksa Şehitleri ve Avrupa hastaneleri olmak üzere yalnızca iki devlet hastanesinin kısıtlı imkanlarla hizmet verebildiğini bunların dışında küçük birkaç hastanenin bazı ilk yardım hizmetleriyle Mevasi bölgesindeki sahra hastaneleri dışında Gazze Şeridi'nde sağlık durumunun tam felaket içinde olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletlere bağlı kurumlar ve Filistin kuruluşları, Gazze Şeridi'nde hastanelere ve sağlık ekiplerine saldırılar düzenlenmemesi konusunda uyarılar yapmasına rağmen, İsrail ordusu, kentteki hastanelerin hizmet dışı kalması için elinden gelen tüm yıkıcı saldırıları yapmaktan geri durmuyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:12 Washington'daki Gazze destekçisi göstericiler, Beyaz Saray'ın karşısında çadır kampı kurdu

06:07 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği son saldırıların, "Gazze'de güvenli yer olmadığını" gösterdiğini vurguladı ve toplu acıların sona ermesi çağrısı yaptı

06:02 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ederken, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı

04:35 İsrail'in Nusayrat katliamı sonrasında Aksa Şehitleri Hastanesi ölü ve yaralılarla doldu

02:44 İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki katliamı sonrasında Gazze'deki bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti

00:27 BM raportörü, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti