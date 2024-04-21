İsrail'in Refah'taki saldırısında çok sayıda şehidin cesedine ulaşıldı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 198. gününde sürüyor.

GAZZE'DEKİ SİVİL SAVUNMA: İSRAİL'İN REFAH'TAKİ SALDIRISINDA ÇOK SAYIDA ŞEHİDİN CESEDİNE ULAŞILDI

Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti (İsrail) ordusu uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Refah'ın doğusunda George Caddesi üzerinde Abdulal ailesine ait çok katlı bir binanın enkazında çok sayıda Filistinli şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ekiplerin enkaz altındaki çok sayıda cesede ulaştığına dikkat çekilerek, kayıp ve yaralılara ulaşmak için de çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan görgü tanıkları da AA muhabirine, ilk yardım ekipleri ile sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan binada aralarında kadın ve erkek çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaştığını aktardı. Dün akşam saatlerinde de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef alan bombalı saldırısında hamile bir Filistinli kadın ölürken, karnındaki bebeği doktorlar tarafından kurtarılmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:51 Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldığını duyurdu

03:30 Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistinlilere, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine greve gitmeleri çağrısı yaptı

02:57 Fas'ta ABD'nin İsrail'e yapacağı silah desteği protesto edildi

02:21 Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail'e verdiği güvenlik desteğini "tehlikeyi tırmandırdığı ve savaşın kapsamının genişletilmesine yeşil ışık yaktığı" şeklinde nitelendirdi

01:32 İsrail askerlerince öldürülen Filistinli hamile kadının bebeğini Gazzeli doktorlar kurtardı

01:10 Gazze'deki Sivil Savunma: Han Yunus'ta İsrail ordusunca öldürülen 50 Filistinlinin cesedi çıkarıldı

00:09 İsrailliler, yine ülke genelinde sokaklara inerek Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması yapılması ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösterile düzenledi