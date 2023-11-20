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Dünya

İsrail'in saldırılarında 5 binden fazla çocuk hayatını kaybetti

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu öğrenci 5 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
İsrail'in saldırılarında 5 binden fazla çocuk hayatını kaybetti
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Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda 3 binden fazlası öğrenci olmak üzere 5 binin üzerinde çocuk hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da 23 öğrencinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail'in öldürdüğü kişilere ilişkin her bir rakamın arkasında bir hikaye, bir hayal, bir umut olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, çocuk ve eğitim hakkını savunan tüm kurum ve kuruluşlara, "kendi yetki alanları dahilinde sorumluluklarını üstlenmeleri, artan ihlalleri ve suçları durdurmaları" çağrısı yapıldı.

Dünya ülkeleri ve kurumlarından da "Filistinli çocukların, öğrencilerin yaşam ve eğitim haklarını korumaları, İsrail'in, ordunun ve Yahudi yerleşimcilerin baskıcı uygulamalarına karşı çıkmaları" istendi.

Gazze Şeridi'nde çocukların ve öğrencilerin öldürülmesinin uluslararası tüm normları ve sözleşmeleri ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, televizyon kanalları ve medya organlarında yayınlanan bu korkunç görüntülerin, ülke genelinde eğitim kurumlarının hedef alındığını ve İsrail'in zihniyetini gözler önüne serdiği ifade edildi.

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