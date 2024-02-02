İsrail'in saldırılarında Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 119. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 119 GÜNDÜR DEVAM EDEN SALDIRILARINDA GAZZE'DE CAN KAYBI 27 BİN 131'E ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in 119 gündür devam eden saldırılarında Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e çıktı

UNICEF, Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığının ya da ailesinden ayrıldığının tahmin edildiğini bildirdi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te abluka altındaki Gazze Şeridi çevresine düzenlediği saldırının ardından yaşanan gelişmeler, birçok Batılı ülkenin Filistin Devleti'ni tanımayı ciddi şekilde değerlendirmesi sonucunu doğurdu.

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, iki devletli çözüm olasılığının ortadan kalktığını iddia ederek, Gazze Şeridi'nin kontrolünün Mısır'a devrilmesi işgal altındaki Batı Şeria'nın ise İsrail ile Ürdün arasında paylaşılması önerisinde bulundu

Anket: Amerikalı yetişkinlerin yarısı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor

BM Raportörü Albanese, AB'nin İsrail ile ekonomik anlaşmasını askıya alması gerektiğini belirtti

İsrail gazetesi Haaretz, İsrailli komutanların askerlere Gazze'de terk edilen evleri ateşe vermeleri emrini verdiğini, son haftalarda yüzlerce binanın yakıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, büyük ölçüde geri çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeybatı bölgesi ve Gazze kentinde geride büyük bir yıkım bıraktı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) hiçbir zaman hoşnut olmayan İsrail, son günlerde bu kurumun misyonuna son verilmesi gerektiği yönündeki söylemleri gündeme getirir oldu.

ABD'de Joe Biden yönetiminin İsrail'e desteğini protesto eden Filistin kökenli ABD'liler, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'deki durumu görüşmek için düzenlediği yuvarlak masa toplantısına katılmadı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazze'deki Belçika Federal Kalkınma Ajansına (Enabel) ait binanın, İsrail'in saldırılarında hedef alınarak tümüyle yıkıldığını bildirdi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 aydır aralıksız sürdürdüğü saldırılarla zorla yerlerinden ettiği ve aç bıraktığı Filistinliler, kendileri ve çocukları için biraz yiyecek bulabilmek ümidiyle Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki aşevi önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Filistin asıllı İngiliz akademisyen ve aktivist Azzam Tamimi, yaklaşık 4 aydır devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "ABD'nin Vietnam yenilgisinden, Fransa'nın Cezayir yenilgisinden ya da Güney Afrika'da ırkçılığın yenilgisinden ders almak istemiyorlar. Aynı şey Filistin'de de olacak. Siyonizm eninde sonunda yenilgiye uğrayacak." dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze, İsrail-Lübnan sınırı ve Batı Şeria'yı ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avutralyalı mevkidaşı Penny Wong ile telefon görüşmesi yaptı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin bayrağı açtıkları gerekçesiyle bir grup öğrencinin üniversitenin konferans salonundan dışarı çıkartılmasını eleştirdi.

Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono, İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes önerisine yanıt vermedik, hala üzerinde çalışılıyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de ateşkes sağlandıktan ve bölgedeki Hamas varlığı sonlandıktan sonra ülkesinin, iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeden Filistin devletini tanıyabileceğini bildirdi.

Hollanda'nın farklı kentlerindeki birçok tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), mevcut finansmanının yalnızca bu ay için yeterli olduğunu ve finansmanın askıya alınmasının ciddi yansımalarının ayın sonunda başlayacağını duyurdu.

00:00 Cezayir'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine, Gazze Şeridi'nde derhal insani ateşkes sağlanmasını ve Filistinlilerin tehcirinin reddedilmesini öngören bir karar taslağı sunduğu belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM 2023 SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 19 Filistinli öldürüldü, 66 bin 139 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.