İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 143. gününde sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 142 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in son 24 saatte 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 692'ye yükseldiği aktarıldı. Son saldırılarda 131 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 879'a çıktığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde batan İngiliz gemisi Rubymar'ın çekilmesine izin vermek için Gazze Şeridi'ne yardım malzemesi girişinin sağlanmasını şart koştu

İsrail'in, Gazze'de soykırımı engelleme önlemlerine ilişkin UAD'nin talep ettiği raporu yarın sunması bekleniyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Hollanda'da yüzlerce genç sabah namazında buluşarak Filistin için dua etti

İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

Gazze'de gönüllü çalışan Faslı doktor: Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın alnında utanç lekesi olarak kalacak

04:10 Fas'ta yüzlerce kişi "Gazze'deki soykırıma dur" demek için yürüdü

02:29 İsrail medyasına göre Tel Aviv esir takası görüşmeleri için Katar'a heyet gönderecek

00:57 Arjantin Devlet Başkanı Milei: Sosyalizmin ilerlemesine izin vermeyin



00:39 Filistinli kız çocuğu Rahaf: (Ramazanda) Hangi yemeği yesek diye düşüneceksiniz. Biz ise açız

00:24 İsrail, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan füzelerin düşürüldüğünü duyurdu

00:20 İtalya'da Cumhurbaşkanı, polisin Filistin gösterilerine sert müdahalesinden ötürü İçişleri Bakanı'nı uyardı

00:16 Netanyahu, 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah'a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtti