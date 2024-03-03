İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 410'a yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 149. gününde sürüyor.FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI: SALDIRILARDA 30 BİN 410 SİVİL ÖLDÜ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 149 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 90 Filistinliyi daha öldürdüğü ve toplam can kaybının 30 bin 410'a yükseldiği aktarıldı.
Son saldırılarda İsrail güçlerinin 177 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 700'e ulaştığı bildirildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in son 24 saatte "9 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
04:36 İsrail, Refah'ta bir ailenin evini bombaladı
04:22 Fas'ta yüzlerce kişi Gazzelilerin açlıktan kurtarılması talebiyle gösteri düzenledi
04:16 İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki saldırılar protesto edildi
04:03 İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırılarını sürdürdü
03:29 Küba'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
03:19 BMGK, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırısı için "derin endişe" duyduğunu açıkladı
00:01 İsrail, tüm uyarılara rağmen Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor