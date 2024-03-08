İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 154. gününde sürüyor.



İSRAİL'İN SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 30 BİN 878'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 154 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 78 Filistinliyi öldürdüğü, can kaybının 30 bin 878'e yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 104 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının ise 72 bin 402'ye çıktığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "8 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 878'e yükseldi

BM: Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler

BM Raportörü: Gazze'deki soykırımı durdurmanın tek yolu İsrail'e silah ambargosu ve ekonomik yaptırım

Hollanda'da İslami kuruluşlar, Kral Willem Alexander'a, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaretini kabul etmemesi çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu ele aldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusu tarafından bir süre alıkonulan Filistinli Fatma Tambura, "İsrail askerleri, İsrail bayrağını öpmeyi kabul etmediğim için beni ağır şekilde darbettiler." dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'e yönelik sözlerini eleştiren ABD'li diplomat Deborah Lipstadt'e, "Filistin'de soykırım var." ifadesiyle yanıt verdi.

06:58 ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında itiraf niteliğinde bir açıklama yaparak, "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü." dedi.

05:10 Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı ve kuşatmasının kendisini dehşete düşürdüğünü belirterek, Filistinli sivillerin öldürülmesini, evlerin ve mahallelerin yıkılmasını ve insanların açlığın eşiğine itilmesini kınadı.

05:06 ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kapatarak Gazze'de acil ateşkes talep etti.

03:46 Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 60 bin hamile Filistinli kadının, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yetersiz beslenme ve dehidrasyondan muzdarip olduğunu açıkladı.

02:39 CIA Direktörü Bill Burns'ün, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere Orta Doğu'ya gittiği bildirildi.

02:05 Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 30 binden fazla erkek, kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "(Gazze'de) Acil ateşkes ilan edilmeli. Birçoğumuz İsrail ordusu Refah'a girerse ne olacağından endişe ediyor." dedi.

01:22 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki saldırılar 6. ayına girerken durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım." açıklamasında bulundu.

00:08 İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetine verdiği desteği geri çekerek muhalefete geçen aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, İsrail'i kabul ettiği için "tüm demokratik ülkeleri" Eurovision'u boykot etmeye çağırdı.

00:00 Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede İsrailliler tarafından infaz edilen bir baba ile oğulun çürümüş haldeki cesetleri bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.