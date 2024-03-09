İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 960'a yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 155. gününde sürüyor.İSRAİL'İN SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 30 BİN 960'A YÜKSELDİ
11:01 Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) kurtulan 88 yaşındaki Marione Ingram, Gazze'de İsrail'in katliamlarını Adolf Hitler'in yaptıklarına benzeterek, "Ben Holokost'tan kurtuldum ve Gazze'deki çocukların şu an yaşadıklarını yaşamış biriyim. Gazze'de yaşananlara baktığımda hemen gözümün önüne çocukluğum geliyor." dedi.10:34 Filistin Sağlık Bakanlığı: Açlık ve susuzluktan 3 çocuk daha hayatını kaybetti
05:27 Japonya'dan İsrail'e, Batı Şeria'da yasa dışı yeni konut inşa kararından geri dönmesi çağrısı
03:31 İsrail basını: Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, esirlerin hayatta olduğuna dair sinyaller aldı
02:10 İsrail askerleri Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi yaraladı
00:56 Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kurulacak geçici limanın inşası 60 günü bulabilir
00:26 Gazze Şeridi'nde "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
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