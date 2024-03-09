İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 155. gününde sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 155 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 82 Filistinliyi öldürdüğü, can kaybının 30 bin 960'a yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 122 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının ise 72 bin 524'e çıktığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek bir ambulansa ateş açtı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 960'a yükseldi

İsrail, aç bıraktığı Gazze halkına havadan fotoşoplu provokatif bülten attı

Sınır Tanımayan Doktorlar: ABD, Gazze'ye liman inşası girişimiyle odağı esas sorundan uzaklaştırıyor

11:01 Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) kurtulan 88 yaşındaki Marione Ingram, Gazze'de İsrail'in katliamlarını Adolf Hitler'in yaptıklarına benzeterek, "Ben Holokost'tan kurtuldum ve Gazze'deki çocukların şu an yaşadıklarını yaşamış biriyim. Gazze'de yaşananlara baktığımda hemen gözümün önüne çocukluğum geliyor." dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı: Açlık ve susuzluktan 3 çocuk daha hayatını kaybetti

05:27 Japonya'dan İsrail'e, Batı Şeria'da yasa dışı yeni konut inşa kararından geri dönmesi çağrısı

03:31 İsrail basını: Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, esirlerin hayatta olduğuna dair sinyaller aldı

02:10 İsrail askerleri Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi yaraladı

00:56 Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kurulacak geçici limanın inşası 60 günü bulabilir

00:26 Gazze Şeridi'nde "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı 23'e yükseldi



00:11 Google, İsrail'i protesto eden çalışanının işine son verdi