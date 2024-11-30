İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 44 bin 382'ye yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 421. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 421 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 382'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak, 44 bin 382'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 421 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 19 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 382'ye, yaralı sayısının da 105 bin 142'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak, 44 bin 382'ye yükseldi.

İsrail'in saldırısında 3'ü Gazze'ye gıda yardımı sağlayan ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanı olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin'in devlet olarak tanınmasını desteklediği için İşçi Partisinin toplantılarına katılımı askıya alınan ve bunun üzerine istifa eden Avustralya'nın en genç ve ilk başörtülü senatörü Fatima Payman, Filistin Devletinin tanınmasının öncelik olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

02:55 İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, kentteki Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

02:38 Fas'ın 48 kentinde İsrail saldırılarını protesto etmek ve Gazze Şeridine destek amacıyla 105 gösteri düzenlendi.

02:36 İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya'daki katliamlarında son 24 saat içinde yaklaşık 100'e yakın Filistinlinin öldürüldüğü duyuruldu.

01:45 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

01:37 Gazze hükümeti, İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde açlıktan ve giderek kötüleşen durumdan dolayı "felaket" aşamasına gelindiği uyarısında bulundu.

01:00 ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, 20 Ocak 2025'te göreve başlamadan önce Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve bu yolla esirlerin serbest bırakılmasını istediği bildirildi.

00:53 İsrail'in, 14 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle "eşi benzeri görülmemiş uluslararası izolasyonla" karşı karşıya olduğu belirtildi.

00:18 Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Ankara'da düzenlenen "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" etkinliğinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği mesajını okuması üzerine protesto edildi.

00:08 Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden katliamları nedeniyle Arap Birliğini dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantıya çağırdı.

00:05 Hamas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım düzeyindeki saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinlinin açlık ve susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli şehit oldu, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 796 Filistinli hayatını kaybetti.