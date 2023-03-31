İsrail'in Şam saldırısında İranlı subay öldü

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsrail'in sabaha karşı Şam'a düzenlediği saldırıda Milad Haydari adlı subayın yaşamını yitirdiğini aktardı.
Rütbesi açıklanmayan Haydari'nin İran'ın Suriye'ye gönderdiği "askeri danışmanlardan biri" olduğu belirtildi.
Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, İsrail'in saldırısının karşılıksız kalmayacağı ifade edildi.
İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.