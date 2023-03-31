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Dünya

İsrail'in Şam saldırısında İranlı subay öldü

İran, İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir subayın öldüğünü açıkladı.

AA31 Mart 2023 Cuma 13:52 - Güncelleme:
İsrail'in Şam saldırısında İranlı subay öldü
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsrail'in sabaha karşı Şam'a düzenlediği saldırıda Milad Haydari adlı subayın yaşamını yitirdiğini aktardı.

Rütbesi açıklanmayan Haydari'nin İran'ın Suriye'ye gönderdiği "askeri danışmanlardan biri" olduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, İsrail'in saldırısının karşılıksız kalmayacağı ifade edildi.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.

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