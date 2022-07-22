İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2022 Cuma / 23 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7419
  • EURO
    18,1494
  • ALTIN
    979.355
  • BIST100
    2511.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası
Dünya

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası

Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 02:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.32'de Şam çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan yönünden gelen düşman füzelerin bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü.

Başkent Şam ve kırsalında, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 2 Temmuz'da da Suriye'nin batısındaki Tartus iline saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.

İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.