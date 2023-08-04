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Dünya

İsrail'in şehit ettiği 18 yaşındaki genç toprağa verildi

İsrail askerlerinin, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerm kentine düzenlediği baskın sırasında şehit ettiği 18 yaşındaki Filistinli Mahmud Ebu Sean son yolculuğuna uğurlandı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 17:48 - Güncelleme:
İsrail'in şehit ettiği 18 yaşındaki genç toprağa verildi
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Ebu Sean'ın cenazesi, kentteki devlet hastanesinden alınarak Tulkerm'in batısında yer alan doğduğu mahalleye getirildi.

Filistinli gencin naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Hamas ve İslami Cihad birer açıklama yaparak 18 yaşındaki Ebu Sean'ın öldürülmesini kınadı.

- "BU SUÇTAN DOĞRUDAN İSRAİL HÜKÜMETİ SORUMLU"

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın "İsrail siyasetinin Filistinlilere karşı işlediği suçların ve cinayetlerin bir parçası olduğu" ifade edildi.

Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunulan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "bu suçtan doğrudan İsrail hükümetinin sorumlu olduğu" vurgulandı.

Bu sabah Tulkerm'deki kampa baskın düzenleyen İsrail askerleri, 18 yaşındaki Mahmud Ebu Sean'ı başından vurarak yaralamıştı. Ebu Sean, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, baskının ardından onlarca Filistinli genç ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığını, askerlerin gençlere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz fişeği kullandığını söylemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.

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