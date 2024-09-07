İsrail'in şehit ettiği Eygi'yi arkadaşları anlattı: Filistinlilerle dayanışma içindeydi

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan, İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin arkadaşları Nilan Aydın ve Saif Sharabati, AA muhabirine konuştu.

Aydın, arkadaşı Eygi'nin yürekli bir insan olduğunu belirterek, sene boyunca akademik problemlerinde kendisine yardımcı ve destek olduğunu söyledi.

Gazze'de olaylar başladığı zaman bu konu hakkında birbirlerine endişelerini dile getirdiklerini aktaran Aydın, "Ona ne kadar üzüldüğümden bahsettim ve o da bana ne kadar üzgün olduğunu ve ne kadar kızgın olduğunu." diye konuştu.

Aydın, "Çünkü insanlar, öğrenciler, profesörlerimiz, bir kısmı umursasa da bir kısmı bunu göz ardı ediyor, bunun hakkında konuşmuyor, bir soykırım oluyor ama herkes sessizce etrafımızda dolaşıyor ve ben bundan ne kadar rahatsızlık duyduğumdan bahsetmiştim." diyerek, Eygi'nin bu konuya öfkelendiğini anlattı.

Kendisinin de zaman zaman İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına karşı protestolara katıldığını, arkadaşı Eygi'nin de bu protestolarda bulunduğunu ve çok kez Filistin için maddi yardımda bulunduğunu kaydetti.

Aydın, "Bana oraya kadar gidip o insanlara yardımcı olmak istediğinden bahsediyordu. Ama bunu herkes söylüyor ve gerçekten yapacağını hiç düşünmemiştim." ifadesini kullandı.

Arkadaşı Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmeden iki gün önce mesaj atmayı düşündüğünü ancak bunu ertelediğini dile getiren Aydın, arkadaşının Batı Şeria'da olduğunu bilmediğinin altını çizdi.

Aydın, okul tarafından Eygi'nin durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkati çekerek, "Çok değerli bir öğrencimiz hayatını kaybetti, katledildi. (Okul) İsrail'le alakalı açıklamalarında bir tık İsrail yanlısı açıklamalarla bulundu çoğunlukla." diye konuştu.

Üniversitede Müslüman ve Yahudi öğrenciler arasında çatışmalar yaşandığını, Yahudi öğrencilerin Müslüman öğrencileri takip ettiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"(Okul açıklamalarında) İki taraftan da bahsetti, iki tarafı da tırnak içerisinde savundu ama hiçbir zaman Filistin'i desteklediği hakkında, İsrail'in bu katliamı yaptığı hakkında kesin bir açıklamada bulunmadı. Bulunmasını da öğrenciler olarak istiyoruz ama bizi dinleyip dinlemeyeceğini bilmiyoruz."

- "FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARINI SAVUNMASINDA ONLARLA DAYANIŞMA İÇİNDEYDİ"



Filistinli-Amerikalı Saif Sharabati de arkadaşı Eygi'yi "cesur", "dürüst" ve "akıllı" biri olarak tanımlayarak, kendisiyle ölümünden birkaç saat önce konuştuğunu aktardı.

Sharabati, "Nablus'ta Filistinlilere destek vermek için düzenlenen gösterilere gitmek için hazırlanıyordu. Filistinlilerin topraklarını savunmasında onlarla dayanışma içindeydi." ifadelerini kullandı.

Eygi'nin kendisine gergin olduğunu ancak iyi hissettiğini ve korkmadığını söylediğini anlatan Sharabati, onun çok cesur bir insan olduğunu vurguladı.

Sharabati, Eygi'nin gelecek hafta Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentinde Sharabati ailesini ziyaret etmeyi planladığını belirterek, "Ama bu asla olmadı çünkü Eygi öldürüldü." dedi.

Eygi ile Seattle'daki bir üniversitede yapılan Filistin'e destek gösterilerinde tanıştığına işaret eden Sharabati, "Ayşe her şeyi kalbinden gelerek yapan, iyi kalpli ve dürüst bir insandı." diye konuştu.

Sharabati, Eygi'ye dikkatli olmasını ve İsrail askerlerinin davranışlarını bilen yerel halkın yanında kalması gerektiğini söylediğini aktardı.

Üzerinde Filistin haritası olan tişörtü kendine Eygi'nin verdiğini belirten Sharabati, "Filistin'i çok severdi. Her zaman Filistinlilerin ve İsrail işgaline karşı direnişlerinin yanında olmak istedi." görüşünü paylaştı.

Sharabati, Eygi'yi asla unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

- İSRAİL ASKERLERİNİN AKTİVİST AYŞENUR EZGİ EYGİ'Yİ ÖLDÜRMESİ



İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.