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İsrail'in şehit ettiği Gazzeli Nebahin toprağa verildi

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında cuma günü düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahalesinde yaralanan ve dün şehit olan Nebahin son yolculuğuna uğurlandı.

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İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan ve dün şehit olan Semir Gazi en-Nebahin (47) toprağa verildi.
 
Nebahin'in naaşı El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ebu Abide Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kamptaki mezarlığa defnedildi.
 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, geçen cuma günü El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan Semir Gazi en-Nebahin'in şehit düştüğünü belirtmişti.
 
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
 
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
 
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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