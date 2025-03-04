İsrail'in şiddetli saldırılarının hedefi olmuştu! Kemal Advan Hastanesi çevresinde 48 kişinin naaşı bulundu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun daha önce hedef alıp baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi çevresinde rastgele gömülen çok sayıda kişinin cenazesinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, 22'si kimliği henüz belirlenemeyen 48 Filistinlinin cenazesini söz konusu mezarlıklardan çıkardığı ifade edildi.

Çıkarılan naaşların Beyt Lahiya'daki Sultanlar Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze kentindeki İslam Üniversitesi çevresinde bulunan "Hatib" ailesine ait evin enkazından da bir Filistinlinin naaşının çıkarıldığı aktarıldı.

İSRAİL'İN KEMAL ADVAN HASTANESİ'NİN HEDEF ALAN SALDIRILARI

Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı savaştan kısa süre sonra Aralık 2023'te Kemal Advan Hastanesinin birçok bölümünde yıkım gerçekleştiren İsrail ordusu, Mayıs 2024'te de hastanenin jeneratörlerini bombalayarak kullanılamaz hale getirmişti.

Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına aldıktan sonra baskın düzenleyen İsrail ordusu, sağlık personelini ve hastaları hastaneyi terk etmeye zorlamıştı.

İsrail askerleri Kemal Advan Hastanesi'nin çoğu bölümünü tahrip ettikten sonra geriye kalan bölümleri ateşe vererek tamamıyla hizmet dışı bırakmıştı.

İsrail ordusu, baskınlar sırasında Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'yi alıkoymuş, Ebu Safiyye'nin alıkonulmasına ilişkin fotoğraf karesi ise dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ana hastane olarak 4 binadan oluşan Kemal Advan Hastanesi, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı savaşa kadar acil, genel cerrahi, çocuk, ortopedi ve yoğun bakım gibi servisleriyle hizmet veriyordu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.