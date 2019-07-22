İsrail makamlarının dün akşam sınır dışı ederek Ürdün'e sürmeye çalıştığı Anadolu Ajansının (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'tan haber alınamıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir arkadaşının verdiği bilgilere göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde 6 ay önce "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan ve o günden bu yana İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezinde gözaltında tutulan AA foto muhabiri Kharouf dün akşam İsrail makamlarınca zorla sınır dışı edilerek Ürdün'e sürülmeye çalışıldı.

Kharouf'un dün akşam saatlerinde tutulduğu sınır dışı merkezinden telefonla kendisini aradığını aktaran arkadaşı, İsrail makamlarının kendisini zorla sınır dışı ederek Ürdün'e göndermeye çalıştığını söylediğini dile getirdi.

AA foto muhabirinin arkadaşı bu görüşmenin ardından Kharouf'tan haber alınamadığını ifade etti.

Öte yandan Ürdün'de yaşayan Filistinli gazeteci Reca el-Hatip, Amman.net internet sitesine yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin dün akşam Kharouf'u sınır dışı etme ve Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'ndan Ürdün'e sürme çalışmalarını başlattığını kaydetti.

Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı Müdürü Albay Rafet el-Mutarane ise evrakları tam ve yasalara uygun olmayan hiç kimsenin Ürdün'e girişine izin verilmeyeceğini vurguladı.