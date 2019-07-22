30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6781
  • 6,3697
  • 259.224
  • 101307
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail'in sınır dışı etmeye çalıştığı AA muhabiri Mustafa Kharouf'tan haber alınamıyor

İsrail makamlarının dün akşam sınır dışı ederek Ürdün'e sürmeye çalıştığı Anadolu Ajansının Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'tan haber alınamıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail makamlarının dün akşam sınır dışı ederek Ürdün'e sürmeye çalıştığı Anadolu Ajansının (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'tan haber alınamıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir arkadaşının verdiği bilgilere göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde 6 ay önce "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan ve o günden bu yana İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezinde gözaltında tutulan AA foto muhabiri Kharouf dün akşam İsrail makamlarınca zorla sınır dışı edilerek Ürdün'e sürülmeye çalışıldı.
 
Kharouf'un dün akşam saatlerinde tutulduğu sınır dışı merkezinden telefonla kendisini aradığını aktaran arkadaşı, İsrail makamlarının kendisini zorla sınır dışı ederek Ürdün'e göndermeye çalıştığını söylediğini dile getirdi.
 
AA foto muhabirinin arkadaşı bu görüşmenin ardından Kharouf'tan haber alınamadığını ifade etti.
 
Öte yandan Ürdün'de yaşayan Filistinli gazeteci Reca el-Hatip, Amman.net internet sitesine yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin dün akşam Kharouf'u sınır dışı etme ve Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'ndan Ürdün'e sürme çalışmalarını başlattığını kaydetti.
 
Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı Müdürü Albay Rafet el-Mutarane ise evrakları tam ve yasalara uygun olmayan hiç kimsenin Ürdün'e girişine izin verilmeyeceğini vurguladı.
 
"KHAROUF'UN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"
 
Kharouf'un avukatı Adi Lustigman, müvekkilinin sınır dışı edilmeye çalışıldığını doğrularken, "Mustafa Kharouf sınır dışı edilerek Ürdün'e gönderilmeye çalışıldı. Şu an için ise nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.
 
Kharouf'un yaklaşık 6 aydır tutulduğu Givon Sınır Dışı Merkezindeki yetkililer AA foto muhabirinin şu anda söz konusu merkezde olmadığını dile getirirken, İsrail makamları Kharouf'un nerede olduğuna dair açıklama yapmadı.
 
22 OCAK'TA GÖZALTINDA ALINMIŞTI
 
İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gözaltına almıştı.
 
Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, 12 yaşındayken ailesiyle Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.
Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçen yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.
 
İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 2 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Instagram’dan Türkiye paylaşımı

Instagram’dan Türkiye paylaşımı

İki market devi birleşiyor!

İki market devi birleşiyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde panik: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde panik: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Şüpheli FETÖ'cü çıktı

İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Şüpheli FETÖ'cü çıktı

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 271 milyon dolar ele geçirildi

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 271 milyon dolar ele geçirildi

Havada tehlikeli yakınlaşma! Su-30 ABD EP-3'ünü böyle engelledi

Havada tehlikeli yakınlaşma! Su-30 ABD EP-3'ünü böyle engelledi

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA