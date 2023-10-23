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Dünya

İsrail'in sızma operasyonu başarısız oldu! 24 ekibi sınır hattından aktardı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 17. güne girilirken 24 TV ekibi son durumu sınır hattından aktardı. Gazze'ye bombardımanın devam ettiğini bildiren 24 TV Muhabiri Ayçiçek, “İsrail Gazze'de sadece Hamas'ı hedef almıyor, sivil yerleşim yerleri de bombardımana tabi tutuluyor.” dedi. İsrail'in gece yarısı Gazze'ye başlattığı sızma operasyonuna ilişkin bilgi veren 24 TV Muhabiri Ayçiçek, 'Operasyonun başarıya ulaştığına dair İsrail hiç bir bilgi paylaşmadı' dedi.

23 Ekim 2023 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
İsrail'in sızma operasyonu başarısız oldu! 24 ekibi sınır hattından aktardı
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Gazze'ye her saniye bomba yağıyor. İsrail bir günde 320 noktayı vurdu, 400 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki son durumu 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ile 24 TV Şef Kameramanı Uğur Tüney aktarmaya devam ediyor.

BİR GECEDE 400 SİVİL ÖLDÜ

Olası bir kara harekatı öncesinde Gazze'ye gerçekleştirilen yoğun bombardımanın dozunun arttırıldığı söyleyen 24 TV Muhabiri Ayçiçek, Gazze'de bir gecede 400 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti. Ayçiçek, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne istihbara toplamak amacıyla küçük çaplı baskınlar düzenlediğini söyledi.

GAZZE'YE 17 GÜNDÜR ÖLÜM YAĞIYOR

Gerilim hattında yaşananları aktaran Ayçiçek, "İsrail Gazze'de sadece Hamas'ı hedef almıyor, sivil yerleşim yerleri de bombardımana tabi tutuluyor." dedi.

GAZZE'YE KARA HAREKATI 17. GÜNÜNDE BAŞLAR MI?

İsrail'in kara harekatına ne zaman başlayacağı merak edilirken, Ayçiçek, İsrail güçlerinin karada uzun ve geniş kapsamlı bir kara harekâtı planladığını ve bu yüzden de sürecin uzadığını belirtti. Kuzey kesimlerin kara harekâtının başlayacağı noktalar olarak öngörüldüğünü aktaran Ayçiçek, bölgeden uzaklaşamayan sivillerin ise terörist kabul edileceği ve kara harekatında hedef olacakları bildirdi.

"İSRAİL SIZMA OPERASYONU BAŞARISIZ OLDU"

Gece yarısı Gazze'ye başlatılan sızma operasyonunda İsrail ile Hamas güçlerinin karşı karşıya geldiğini ifade Ayçiçek, "Operasyonun başarıya ulaştığına dair İsrail hiç bir bilgi paylaşmadı" dedi. Ayçiçek ayrıca yoğun bombardımanın devam ettiğini bulundukları noktadan görebildiklerini belirtti.

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