İsrail'in skandal aşı açıklamasına FKÖ'den tepki

AA 09 Ocak 2021 Cumartesi 00:28 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 00:28

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaması için ilgili kurumlara talimat göndermesinin "ırkçılık" olduğunu bildirdi.

FKÖ'ye bağlı Tutuklular ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin basın danışmanı Hasan Abdurabbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutukluların aşılanmasına engel olmaktaki amacın, onların ve ailelerinin acılarını artırmak olduğunu belirtti.

Abdurabbu, "Ohana'nın açıklamaları ırkçıdır. İsrail'in çirkin yüzünü ifade ediyor ve hapishanelerdeki kadın ve erkek mahkumlara yönelik ahlak dışı ve canice bakış açısını ortaya koyuyor." dedi.

Bu tutumun İsrail'in Üçüncü ve Dördüncü Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülükleriyle tamamen çeliştiğini dile getiren Abdurabbu, bunun, uluslararası insan haklarının ve Dünya Sağlık Örgütünün "tüm mahkumların ve esirlerin aşılanmasını" talep eden talimat ve protokollerinin açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

İsrail'in, Filistinli esir ve tutukluları Kovid-19'dan korumak için önlem alması gerektiğini vurgulayan Abdurabbu, "İsrail, tutukluların çektiği acıyı artırmayı, tutukluların ve ailelerinin psikolojik kaygılarını artırmayı ve sinirlerini bozmayı amaçlıyor." diye konuştu.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Ohana, 27 Aralık'ta, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" yönünde talimat vermişti.

Ohana, bu akşam yaptığı açıklamada da söz konusu tutuklulara "Kovid-19 aşısı yapılmaması" kararından vazgeçmeyeceğini belirtmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre İsrail hapishanelerinde bulunan 188 Filistinli virüse maruz kalmış durumda.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 41'i kadın, 170'i çocuk ve 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.