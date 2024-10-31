İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2024 Cuma / 29 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3299
  • EURO
    37,4125
  • ALTIN
    3026.58
  • BIST100
    8863.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in soykırımı altında olan Gazze'deki sağlık sistemi tahminlerin de ötesinde: Felaket!
Dünya

İsrail'in soykırımı altında olan Gazze'deki sağlık sistemi tahminlerin de ötesinde: Felaket!

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sağlık sistemi tahminlerin ötesinde bir felaket yaşıyor. Sağlık çalışanları, ağır saldırılar altında hastane hizmetlerini sürdürmekte zorlanıyor.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
İsrail'in soykırımı altında olan Gazze'deki sağlık sistemi tahminlerin de ötesinde: Felaket!
ABONE OL

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri yıkarak ve yakarak, 1000'den fazla doktor, hemşire ve sağlık personelini öldürerek ve hastanelere tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt girişini engelleyerek sağlık sistemini tamamıyla yok etmeye çalıştığı ifade edildi.

Gazze'deki sağlık sisteminin çöküşünden, İsrail'in yanı sıra müttefikleri ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer ülkelerin de sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, dünya sağlık sisteminin de hastaneler ile sağlık çalışanlarının korunmasını öngören uluslararası kanunları uygulamadaki başarısızlığından ötürü bu felakette payı bulunduğu kaydedildi.

Sağlık sisteminin karşı karşıya kaldığı felaket ve trajedinin tüm tahminleri aştığı, Kemal Advan Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının, hastane çevresi sürekli olarak hedef alındığı için ameliyatları yapamadığı ve hasta ve yaralıları ölüme terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi'nin 3. katına düzenlediği saldırı nedeniyle tıbbi malzemeler ile yaralıların bulunduğu bölümlerde yangın çıktığı, 4 sağlık çalışanının vücutlarında da yanıklar oluştuğu bilgisi verildi.

Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemine karşı işlenen "katliamın" en sert ifadelerle kınandığı belirtilen açıklamada, sağlık sisteminin korunması ve işler halde kalması için uluslararası topluma "hukuki, uluslararası ve tarihi sorumluluklarını üstlenme ve kararlı adımlar atma" çağrısı yapıldı.

HAMAS'TAN HASTANE SALDIRISINA KINAMA

Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırı ve Meşru Beyt Lahiya'da işlediği katliamların, savaş suçu ve etnik temizlik kampanyasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Uluslararası toplumun, faşist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği vahşi soykırıma sessiz kalışının kınandığı vurgulanan açıklamada, "Bu suçlar ve bunlara sessiz kalınması, ABD'ye teslim olan uluslararası toplumun alnında bir utanç lekesi olarak kalacak." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde, bölgede eksikliği yaşanan ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu katı vurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın toplantısında, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine 5 gün önce ulaştırdıkları tıbbi malzemelerin bombalanarak yok edildiğini bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.