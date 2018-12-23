ABD Başkanı Trump’ın Başkan Erdoğan ile görüştükten sonra Suriye’den çekilme kararı vermesi, güvenliği için Türkiye’nin güneyinde terör koridoru kurma planları yapan İsrail’e sürpriz oldu.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, kararını kamuoyuyla paylaşmadan önce Trump’ı Suriye’den çekilmekten vazgeçirmeye çalıştığı bildirildi. Netanyahu’nun, ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı vermeden önce Trump’ı bu fikirden vazgeçirmek için çaba sarf ettiği bilgisi İsrail medyasında yer aldı. ABD’nin Suriye’den çekilme kararından dolayı Tel Aviv yönetiminin büyük bir hayalkırıklığı yaşadığı, bu adımın, Rusya, İran ve Hizbullah için “zafer” olduğu bildirilirken ABD BaşkanıTrump’ın kararı, “İsrail’in suratına atılmış bir şamar” olarak nitelendirildi. Haberlerde ayrıca ABD’nin bu ülkedeki varlığının, İsrail’in Rusya’yı İran’ın Suriye’ye yerleşmesini önlemeye ikna etmek için kullanabileceği tek pazarlık kozu olduğu ifade edildi.

İRAN VURGUSU

Üst düzey bir İsrailli yetkilinin, ABD Başkanı’nı sert bir şekilde eleştirerek, “Trump bizi (İsrail) Suriye ve Hizbullah’a silah taşıyan Rus askeri kamyonun tekerleklerinin altına attı” dediği kaydedildi.Netanyahu, geçen hafta hem Trump hem de ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yla karar öncesi telefonla görüştüğünü ve Washington yönetiminin kendisini çekilme kararına ilişkin bilgilendirdiğini söylemişti.