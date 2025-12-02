İSTANBUL 15°C / 8°C
Dünya

İsrail'in Suriye işgali sürüyor! Askeri birlik El Şarkiyye köyüne ilerledi

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Kuneytra kırsalında bulunan El Şarkiyye köyüne ilerleyerek ihlallerini sürdürdü. Suriye yönetimi ise işgale karşılık uluslararası toplumu İsrail'in 'saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya' çağırdı.

AA2 Aralık 2025 Salı 17:57 - Güncelleme:
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, iki tank ve 14 zırhlı askeri araçtan oluşan İsrail askeri birliği Kuneytra ili kırsalındaki El Şarkiyye köyüne ilerledi.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

