İsrail’in Suriye’de düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı

Uydu görüntüleme operatörü ImageSat International, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Suriye’de düzenlediği saldırıların sonrasını gösteren fotoğrafları yayınladı.

Görüntülerde, Lazkiye’ye iki gün önce düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun imha edilişi de yer alıyor.

İsrailli askerler, pazartesi akşamı Lazkiye’de saldırdıkları tesisin Suriye ordusuna ait olduğunu belirtmişti. Tel Aviv bu tesiste, İran tarafından Hizbullah’a gönderilecek toksik ve öldürücü silahların üretiminde kullanılan ekipmanların depolandığını açıkladı.