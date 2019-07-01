29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,682
  • 6,4402
  • 252.993
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail'in Suriye'de rejim bölgesini bombaladığı iddia edildi

İsrail'in savaş uçaklarının Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı.

Saldırılarılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırların hedefindeki Şam'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail uçakları 12 Haziran'da ülkenin güneyinde rejime ait bir askeri hedefi bombalamıştı.

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beş yıla kadar cezalar da artık Yargıtay'a gidecek

Beş yıla kadar cezalar da artık Yargıtay'a gidecek

Beşiktaş’ın Visca planı

Beşiktaş’ın Visca planı

Elektrikli ‘Atak’a dünyadan tam not

Elektrikli ‘Atak’a dünyadan tam not

Başkan Erdoğan: 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz

Başkan Erdoğan: 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri

'Örtünmek istedim ‘başını aç’ dediler'

'Örtünmek istedim ‘başını aç’ dediler'

Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın

Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın
 

POPÜLER HABERLER

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA