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Dünya

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı iddiası

İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 00:57 - Güncelleme:
İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı iddiası
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Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 22.50'de Suriye'nin güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "İsrail, Lübnan'ın Baalbek bölgesi yönünden, Suriye'nin güneyindeki bazı askeri noktalara hava saldırıları düzenlendi. Maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkenin güneyindeki Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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