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Dünya

İsrail'in tehditleri tırmanıyor: Hedefte yine İran!

İşgalci İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik yeni bir saldırı planı için orduya talimat verdiğini açıkladı. Katz, 'Yükselen Aslan' saldırılarının yalnızca bir başlangıç olduğunu söyledi.

AA27 Haziran 2025 Cuma 18:40 - Güncelleme:
İsrail'in tehditleri tırmanıyor: Hedefte yine İran!
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Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, 12 günlük "Yükselen Aslan" saldırısının yeni İsrail politikasının sadece tanıtımı olduğunu söyleyerek İran'ı tehdit etti.

İsrail ordusuna, İran'a karşı yeni bir operasyon planı hazırlama talimatını verdiğini açıklayan Katz, planın İsrail'in İran'daki hava üstünlüğünü koruma, nükleer ilerleme ve füze üretimini önleme ile İsrail'e karşı faaliyetleri destekleyen İran'a misilleme yapmayı içerdiğini paylaştı.

Katz, söz konusu "tehditleri engellemek için" düzenli olarak harekete geçeceklerini savundu.

"Yükselen Aslan" saldırısının yeni İsrail politikasının sadece tanıtımı olduğunu ileri süren İsrail Savunma Bakanı, bu saldırıların İsrail tarihine geçtiğini ve İran'ın hava savunma sistemlerini ortadan kaldırarak başkent Tahran semalarında hava üstünlüğünü ele aldıklarını iddia etti.

Katz, İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin altyapıyı tahrip ettiklerini, füze üretim sistemlerini yok ettiklerini ve füze rampalarına ciddi zarar verdiklerini öne sürdü.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

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