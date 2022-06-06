İsrail'in tutukladığı Ürdünlü tahliye edildi

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, İsrail makamlarının Haziran 2016'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinde tutukladığı Ebu Hudayr serbest bırakıldı.
Ebu Hudayr'in serbest bırakılmasına ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
Tel Aviv yönetimi, askeri bir araca ateş açtığı iddiasıyla Ürdün vatandaşı Ebu Hudayr'ı 2016 yılında 6 yıl hapis ve para cezasına çarptırmıştı.
Resmi olmayan verilere göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 30 Ürdünlü tutuklu bulunuyor.