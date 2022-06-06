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Dünya

İsrail'in tutukladığı Ürdünlü tahliye edildi

İsrail askerlerine ait bir araca ateş açtığı iddiasıyla 6 yıl önce tutuklanan Ürdünlü Esyed Ebu Hudayr'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
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Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, İsrail makamlarının Haziran 2016'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinde tutukladığı Ebu Hudayr serbest bırakıldı.

Ebu Hudayr'in serbest bırakılmasına ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Tel Aviv yönetimi, askeri bir araca ateş açtığı iddiasıyla Ürdün vatandaşı Ebu Hudayr'ı 2016 yılında 6 yıl hapis ve para cezasına çarptırmıştı.

Resmi olmayan verilere göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 30 Ürdünlü tutuklu bulunuyor.

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