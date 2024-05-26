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Dünya

İsrail'in üst düzey ismi Gazze'de keskin nişancı tarafından vuruldu!

İsrail basını, eski İsrail Altyapı Bakanı Effie Eitam'ın oğlu, tabur komutanı Binbaşı Itamar Eitam'ın Gazze Şeridi'nde keskin nişancı kurşunuyla yaralandığını duyurdu.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 14:06 - Güncelleme:
İsrail'in üst düzey ismi Gazze'de keskin nişancı tarafından vuruldu!
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İsrail ordu radyosunun haberine göre, Binbaşı Itamar Eitam, dün Cibaliya'daki çatışmalar sırasında yaralandı.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi ise Eitam'ın keskin nişancı kurşunuyla yaralandığını ve hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığını belirterek, Eitam'ın, Bislamach Tugayı'ndaki 6282 Yedek Taburu'nun komutanı olduğunu kaydetti.

Gazete, Eitam'ın, İsrail ordusunda tuğgeneral olan ve daha önce çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan, en sonuncusu 2003-2004 yıllarında Altyapı Bakanı Effie Eitam'ın oğlu olduğu bilgisini paylaştı.

Böylece, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu tarafından açıklanan yaralı sayısı 1781'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 591'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

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