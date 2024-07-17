İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre Gallant, kuzey sınırındaki Celile bölgesine yaptığı ziyaret sırasında Hizbullah ile devam eden çatışmalara ilişkin konuştu.

Hizbullah ile çatışmada karar aşamasına yaklaşıldığını kaydeden Gallant, "İster anlaşma süreciyle sakinlerimizi (kuzey sınırından kaçan İsraillileri) geri getirmek, ister bu süreci askeri operasyonla sürdürmek olsun bir kavşağa yaklaşıyoruz." dedi.

Gallant, ordunun Gazze Şeridi'nden Lübnan sınırında Hizbullah'la savaşa geçebileceğine işaret ederek, "İsrail ana odağını aniden kuzeye yönlendirebilir." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.