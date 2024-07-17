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Dünya

İsrail'in yeni hedefini bu sözlerle duyurdu: Odağımız kuzeye yönlendirilebilir

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan Hizbullahı ile çatışmada karar anının yaklaştığını belirterek, 'İsrail ana odağını aniden kuzeye yönlendirebilir.' dedi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 21:42 - Güncelleme:
İsrail'in yeni hedefini bu sözlerle duyurdu: Odağımız kuzeye yönlendirilebilir
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İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre Gallant, kuzey sınırındaki Celile bölgesine yaptığı ziyaret sırasında Hizbullah ile devam eden çatışmalara ilişkin konuştu.

Hizbullah ile çatışmada karar aşamasına yaklaşıldığını kaydeden Gallant, "İster anlaşma süreciyle sakinlerimizi (kuzey sınırından kaçan İsraillileri) geri getirmek, ister bu süreci askeri operasyonla sürdürmek olsun bir kavşağa yaklaşıyoruz." dedi.

"ORDU ANİDEN KUZEYE YÖNLENEBİLİR"

Gallant, ordunun Gazze Şeridi'nden Lübnan sınırında Hizbullah'la savaşa geçebileceğine işaret ederek, "İsrail ana odağını aniden kuzeye yönlendirebilir." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

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