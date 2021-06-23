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Dünya

İsrail'in yeni hükümetinden Batı Şeria'a bir ilk

İsrail'de yeni kurulan Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 31 yeni bina inşa edilmesi projesine onay verdi.

AA23 Haziran 2021 Çarşamba 20:52 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 20:56
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Alt Komitesi, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 33 bina inşa edilmesine yönelik projeleri inceledi.

Yapılan incelemenin ardından 31 yeni binanın inşasına onay çıktı.

Yapımına onay verilen binalar arasında bir alışveriş merkezi ile 2 sinagog da bulunuyor.

Böylelikle, 13 Haziran'da güvenoyu alarak göreve başlayan Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde inşa projelerine ilk kez onay vermiş oldu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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