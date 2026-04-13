İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7268
  • EURO
    52,2902
  • ALTIN
    6776.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  İsrail'in zulmü sınır tanımıyor! Okula giden Filistinli çocuklara gaz bombası attılar
İsrail'in zulmü sınır tanımıyor! Okula giden Filistinli çocuklara gaz bombası attılar

İşgalci İsrail askerleri, insanlık onurunu bir kez daha ayaklar altına aldı. Batı Şeria'da okuluna giden ilkokul öğrencileri, İsrail polisinin hedefi oldu. Yoluna çit çekilen, eğitim hakkı elinden alınan çocukların üzerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları yağdırdılar.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 10:46
ABONE OL

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında okullarına gitmeye çalışan Filistinli ilkokul öğrencilerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, olay Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Umm el-Hayr köyünde yaşandı. İsrail askerleri, okula gitmek üzere yola çıkan öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı.

Atılan gazdan çok sayıda öğrencinin etkilendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün gece okulun ana yolunu çitle kapattığı, bu nedenle öğrenciler ile köy sakinlerinin yolu kullanamadığı ifade edildi.

Yolun kapatılmasının ardından okula yürüyerek gitmeye çalışan öğrencilere İsrail askerleri tarafından göz yaşartıcı gazla müdahale edildiği aktarıldı.

FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASBEDEN İSRAİLLİLER, FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE SALDIRDI

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Kefr Haris beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, şafak vakti beldeye baskın düzenledi.

İsrailli saldırganlar Filistinlilere ait ev ve araçlara taş attı, çok sayıda mülke zarar verdi.

Görgü tanıkları, saldırıların İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca saldırının ardından söz konusu İsrailli grubun, kasabada bulunan türbelerde dini ayinler yaptığı aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.