Fetih yöneticisi Zeki, AA muhabirine verdiği mülakatta, İsrail'le normalleşmenin "ihanet ve korkaklık" olduğunu söyledi.

Zeki, "Normalleşme, Arapların kendilerine ve 2002'deki Arap Birliği Zirvesi'nde kabul edilen Arap Barış Girişimi'ne karşı bir darbedir. İsrail, Arapların barış girişimine hiçbir zaman icabet etmedi. Bilakis girişimi yerden yere vurdu. Bugün Arapların İsrail'le ilişkilerinin normalleştiğine tanık oluyoruz." dedi.

Filistin yönetiminin uyarılarına rağmen bazı Arap ülkelerinin aldıkları kararlara bağlı kalmadığını belirten Zeki, "Arap ülkeleri arasındaki bölünmüşlük ve ülkeleri savuran krizlerden dolayı İsrail'le iletişime geçen Araplar tutarsızlık yaşıyor." diye konuştu.

Filistin Merkez Konseyi'nin ekim ayında İsrail'in tanınmasının askıya alınmasına karar verdiğini hatırlatan Zeki, İsrail'le tüm ekonomik, güvenlik ve politik ilişkilerin koparılması çağrısında bulundu.

Zeki, Filistin'deki bölünmüşlüğün mutlaka sonlandırılması gerektiğini de belirterek, "Filistin'de birlik olmaksızın hiçbir şey olamaz ve başarıyı gerçekleştiremeyiz." ifadelerini kullandı.

"İsrail'e karşı Hamas'la aynı cephedeyiz"

BM Genel Kurulu'nda dün geceki oylamada reddedilen Hamas'ın kınanmasına ilişkin karar tasarısına tepki gösteren Zeki, ABD tarafından hazırlanan tasarının Filistin milli projesi ve Gazze'ye karşı sert bir askeri adım atılmasının planı olduğuna dikkati çekti.

Fetih Merkez Komitesi Üyesi Zeki, siyasi açıdan rakip oldukları Hamas'ı savunarak şunları söyledi:

"Hamas bir terör örgütü değildir. Herhangi bir özgürlük hareketi gibi adil bir dava için savaşıyor. Bizler ve Hamas, İsrail'e karşı aynı cephedeyiz. İşgale uğramış bir halkın, silahlı da olmak üzere her türlü direniş hakkı vardır."

"İsrail tutuklamalarla Fetih'i bitirmek istiyor"

İsrail makamlarının işgal altındaki Kudüs'te Fetih mensuplarına karşı yürüttüğü geniş çaplı tutuklamalar yoluyla hareketi bitirmek istediğini belirten Zeki, söz konusu tutuklamaların Kudüs Valisi Adnan Gays'a kadar uzandığını hatırlattı.

Fetih'in Batı Şeria'da mücadeleye liderlik ettiğini söyleyen Zeki, "Bu durum hareketin kaderidir, milli hakları korumaya da devam edecektir." ifadesini kullandı.

Abbas Zeki, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm Filistin topraklarını ele geçirmeye çalıştığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanlar başta olmak üzere İsrailli yetkililerinin son aylarda bazı Arap ülkelerini ziyaret etmesi normalleşmenin alenileşmesi olarak yorumlanıyor.

Netanyahu ekim ayında ülkesiyle diplomatik ilişkileri olmayan Umman Sultanlığı'na resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve Sultan Kabus bin Said'le bir araya gelmişti. İsrail Başbakanı, Umman'ın ardından "yakın zamanda" başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini dile getirmişti.

İsrail Başbakanlık Arap Basın Sözcüsü Hâni Merzuk, "Netanyahu'nun Körfez'deki yeni durağı Bahreyn Krallığı olacak." açıklamasında bulunmuştu.