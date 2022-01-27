İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli 2 asker yine ''dost ateşi'' sonucu yaralandı
Dünya

İsrailli 2 asker yine ''dost ateşi'' sonucu yaralandı

İsrail ordusunun Mısır sınırı yakınlarında açtığı 'dost ateşi' sonucu 2 İsrailli sınır muhafızı yaralandı.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:15
ABONE OL

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır sınırında uyuşturucu kaçakçılığı girişimini engellemek için düzenlenen bir operasyon sırasında 2 sınır muhafızı, ordunun yanlışlıkla ateş açması sonucu yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "kaçakçılar tarafından gece boyunca İsrail'e doğru yoğun şekilde ateş açıldığı", açılan ateşe karşılık verildiği sırada "yanlış teşhis" sonucu 2 sınır muhafızının hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Bu, İsrail'de bu ay yaşanan ikinci "dost ateşi" vakası oldu.

İsrail ordusu, 13 Ocak'ta da bir üste açılan "dost ateşi" sonucu 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu. Gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'ndeki bir üste nöbet sırasında "yanlış teşhis" nedeniyle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları duyurulmuştu.

  • İsrail ordusu
  • dost ateşi
  • israil askeri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.