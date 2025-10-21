İSTANBUL 21°C / 12°C
İLETİŞİM VE KÜNYE

Dünya

İsrailli 2 esirin daha cesedi teslim edilecek

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 2 esirin daha cesedini bu akşam saat 21:00'da teslim edeceklerini duyurdu.

AA21 Ekim 2025 Salı 16:45 - Güncelleme:
İsrailli 2 esirin daha cesedi teslim edilecek
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında İsrailli iki esirin daha cesedini teslim edecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı ateşkesi ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugün enkazkan çıkarılan İsrailli 2 esirin cesedini bu akşam saat 21:00'da teslim edecek." denildi.

Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.

  • Hamas
  • İzzeddin el-Kassam
  • İsrail esirler
  • Ceset teslim

Popüler Haberler
