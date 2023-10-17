İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9006
  • EURO
    29,5275
  • ALTIN
    1727.3
  • BIST100
    8018.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli anne: Kızımı canlı gördüğümüz için sevindik
Dünya

İsrailli anne: Kızımı canlı gördüğümüz için sevindik

Hamas'ın videosunu yayınladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailli kız Mia Shem'in annesi Keren, 'görüntüleri izleyene kadar kızlarının canlı olup olmadığını bilmediklerini' söyledi.

AA17 Ekim 2023 Salı 15:17 - Güncelleme:
İsrailli anne: Kızımı canlı gördüğümüz için sevindik
ABONE OL

Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen Keren, videoda kızını görünce sevindiklerini ve kendisinin sevinçten çığlık attığını anlattı. Keren, "Kızımın eve dönmesini sağlamaları için dünyaya yalvarıyorum." dedi.

AA muhabirine konuşan Mia Shem'in teyzesi Galit Schalfi, yeğenini canlı görmenin kendileri için çok büyük bir şey olduğunu ve serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.

Yeğeninin vidoda "solgun ve korkmuş" göründüğünü dile getiren Schalfi, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması için imkanı olan herkesin kendilerine yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Mia'nın serbest bırakılması için Filistinli mahkumlarla esir takası gerekirse bunu destekleyip desteklemediği yönündeki soruya Schalfi, "Biz sadece yeğenimin eve dönmesini istiyoruz." yanıtını verdi.

- KASSAM TUGAYLARI, TEDAVİ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLAMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 21 yaşındaki İsrailli Mia Shem'in tedavi görüntülerini içeren bir video yayımlamıştı.

Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının Mia Shem'i tedavi ettiği görülüyor.

Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen Mia Shem'in, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlara yer veriliyor.

Mia Shem, videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) bölgedeki festivalde olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söylüyor.

Kassam unsurları tarafından Gazze'ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden Mia Shem, "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." diyor.

Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten İsrailli kadın, "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın." ifadelerini kullanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.