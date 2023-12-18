İsrailli aşırı sağcı bakandan hükümete insanlık dışı ''yardım'' tepkisi!

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, kabine toplantısında Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki İsrail'e ait Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına ilişkin tartışmalar yaşandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, toplantıda, "İsrail'e ait sınır kapısından Gazze'ye insani yardım ulaştırılması hususundaki öfkesini" dile getirdi.

Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, "Kabinede tartışılmadan politikanın aniden değiştirilmesi kabul edilemez, kurban sayısında büyük bir artış var." dedi.

İsrailli Bakan ayrıca, "Kabinede tartışılıp sonuçları alınmadan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın açılmasına karar verilmesi, böyle bir sorumsuzluk nasıl olabilir?" ifadelerini kullandı.

Sınır kapısının açılmasına her zaman karşı çıktığını hatırlatan Ben-Gvir, "Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlere yardım ulaştırmadan, Gazze'ye yardım ulaştırılmaması gerektiğini" söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da Ben-Gvir'e, "ABD'liler günde 200 insani yardım tırı karşılığında 50 yerine 80 rehinenin serbest bırakılmasında bize yardım ettiler. Bütün tırların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin vermek mümkün değil. Bu yüzden, kalan (Hamas'ın esir aldığı) alıkonulanları geri getirebilmemiz için Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı açmamız gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET KERM EBU SALIM SINIR KAPISI'NDAN YARDIM TIRI GETİRİLMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Öte yandan, Gazze'deki hükümetten isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye herhangi bir yardım tırının girmediğini bildirdi.



Kaynak, İsrail'in bu sınır yardım tırlarında arama yapmak için kullandığını, aramanın ardından yardım tırlarını Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na gönderdiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nin güneydoğusunda, Refah kentinde, İsrail, Gazze, Mısır sınır noktasında bulunan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı, 7 Ekim öncesinde akaryakıt ve ticari malların Gazze'ye girişi için kullanılıyordu.

İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" uzlaşısının ardından Gazze'ye insani yardımlar yalnızca Gazze-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan ulaştırılıyor.