İsrailli aşırı sağcı Bakanı, ABD'nin ardından Fransa'da da ''soğuk karşılama'' bekliyor

İsrail Kanal 12 televizyonuna konuşan Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinden diplomatik kaynaklar, Fransız hükümet yetkililerinin yakında Paris'i ziyaret etmesi planlanan aşırı sağcı Smotrich ile görüşmeyeceğini belirtti.

Haaretz gazetesinin haberine göre de Smotrich'in katılacağı anma programının sponsorlarından Yahudi Ulusal Fonu, organizasyonun posteri, promosyon ürünleri ve medya materyallerinden logosunun kaldırılmasını istedi.

- FRANSA SİYASETİ VE YAHUDİ SİVİL TOPLUMUNDAN TEPKİ



Fransız Komünist Partisi (PFC) de Filistinlilere yönelik saldırganlığı nedeniyle Smotrich'i "istenmeyen adam" ilan etti.

Fransız Komünist Partisi Milletvekili Jean-Paul Lecoq, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den, Smotrich'in "ırkçı olduğu gerekçesiyle" ülkeye sokulmamasını istedi.

Fransa'daki Yahudi sivil toplumu örgütü "Barış için Yahudi Birliği" (UJFP), İsrailli bakanın geleceğine ilişkin haberler üzerine Paris'te protesto gösterisi düzenledi

UJFP, Smotrich'in "Filistinlilere yönelik ırkçı yaklaşımı nedeniyle ülkeye sokulmaması" çağrısı yaparken Fransız hükümetini de "sessizliğe büründüğü" gerekçesiyle eleştirdi.

-ABD'DE SOĞUK KARŞILAMA YAHUDİ ÖRGÜTLERİNDEN PROTESTO



ABD'yi ziyaret eden Smotrich'le ABD yönetiminden şimdiye kadar herhangi bir yetkili görüşme yapmadı.

İsrail basını, ABD yönetiminin Smotrich'i açıklamaları nedeniyle boykot ettiği ve kimsenin kendisiyle "el sıkışmak istemediğini" paylaşmıştı.

Smotrich, 13 Mart'ta başladığı ABD ziyaretine bugün de devam ediyor.

ABD'deki birçok Yahudi-Amerikan sivil toplum kuruluşu, Smotrich'in ziyareti sırasında protesto gösterileri düzenlemişti.

- İSRAİL'İN TEPKİ ÇEKEN AŞIRI SAĞCI BAKANI SMOTRİCH



İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.



İsrail ordusunun 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskında 11 Filistinlinin öldürülmesi bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.



Nablus'taki kanlı baskının ardından, 26 Şubat'ta Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.



Olayın ardından yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya baskın düzenleyerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları gerçekleştirmişti.



Yerleşimciler, beldede onlarca ev, iş yeri ve aracı kundaklamış, bazı Filistinlileri linç girişiminde bulunarak yaralamış, 1 Filistinliyi ise öldürmüştü.



Saldırılar, uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içinde bazı kesimlerden de büyük tepki çekerken, bir grup İsrailli hukukçu, saldırılara destek veren Maliye Bakanı Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında "savaş suçunu teşvik ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.



Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırılara ilişkin "Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı." ifadesini kullanmıştı.



Smotrich, etnik temizlik çağrısı olarak değerlendirilen bu sözlerine gelen tepkiler üzerine "Kelimeleri yanlış seçtim." diyerek geri adım atmıştı.