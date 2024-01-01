İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Gazze'deki Filistinlilerin ''gönüllü göçünü'' desteklediklerini duyurdu

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan, göç konusunda kendilerine yardımcı olacak ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Ben-Gvir, Gazze halkının göçünün teşvik edilmesinin daha önce Gush Katif gibi yerlerde ya da Gazze çevresinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin yeniden gelmelerine imkan sağlayacağını vurguladı.

İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." dedi.