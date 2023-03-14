İsrailli aşırı sağcı vekil hakkında soruşturma

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, iktidar ortağı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Fogel'in, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Ulusal Soruşturma Birimi Şubesi'ne çağrıldığı belirtildi.



Öte yandan, İsrail Başsavcılığı da 1 Mart'ta aynı nedenle Fogel'i ifadeye çağırmıştı.

- YERLEŞİMCİLERİN HUVVARA SALDIRILARI



İsrail askerleri 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan baskın düzenlemiş ve bunu protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuştu.



Olayda biri çocuk, ikisi yaşlı, 11 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde 26 Şubat'ta da iki Yahudi yerleşimcinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca evi ve arabayı kundaklamış, bazı Filistinlilere linç girişiminde bulunmuş ve 1 kişiyi öldürmüştü. İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarını engellemediği buna karşın Filistinlilere güç kullandığı aktarılmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyonda yer alan ve Filistinlilere karşı ırkçı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Fogel, "Huvvara kuşatılmış ve yanıyor. İşte tam görmek istediğim manzara" ve "Huvvara'da elde edilen caydırıcılık, (2002'de İsrail ordusunun yürüttüğü) Savunma Kalkanı Harekatı'ndan bu yana Batı Şeria'da elde edilmemişti." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli hukukçular, aşırı sağcı Fogel ile aynı partiden Milletvekili Limor Son Har-Melech ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında Yahudi yerleşimcilerin Filistin beldelerine toplu saldırılarına yönelik açıklamaları üzerine "savaş suçunu teşvik" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Aşırı sağcı parlamenter Fogel, daha önce de yabancı basına yaptığı bir açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı "fazla merhametli davrandığını" iddia ederek "Bir İsrailli anne ağlayacağına 1000 Filistinli anne ağlasın." demişti.