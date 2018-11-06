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İsrailli askeri pilotun cesedi 56 yıl sonra bulundu

Eğitim uçuşu sırasında uçağı düşen İsrail ordusunda görevli bir pilotun cesedinden geriye kalanlar kazadan 56 yıl sonra bulundu.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 1962'de yaşanan kazanın ardından cenazesine ulaşılamayan Yakir Naveh adlı askeri pilotun cesedinin kalıntıları ile kaza sonucu düşen uçağın parçaları ülkenin kuzeyindeki Taberiye (Celile) gölünde bulunduğu ifade edildi.

Naveh'in cesedinin bulunması için gölün tabanında oluşan tortuyu eleyen yeni bir teknolojinin kullanıldığı belirtilen açıklamada, 25 Ekim'de bulunan kalıntılar çıkarılarak kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildiği kaydedildi. 

Yapılan testin ardından kalıntıların Naveh'e ait olduğu anlaşılırken, kazada ölen pilotun ailesinin bilgilendirildiği dile getirildi. 

İsrail ordusu, Yakir Naveh için 13 Kasım'da başkent Tel Aviv'deki askeri mezarlıkta cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu. 

Orduda eğitim pilotu olarak görev yapan Naveh ve bir pilot adayını taşıyan uçak Mayıs 1962'de eğitim uçuşu sırasında motorunun durması üzerine Taberiye gölüne düşmüştü.

Kazada ölen pilot adayının cenazesi bir yıl sonra bulunurken, Naveh'in cesedi bulunamamıştı. 

İsrail ordusu, 2000 yılında Naveh'in cesedini bulmak için yeniden aramalara başlamıştı. 

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