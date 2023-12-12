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Dünya

İsrailli askeri uzman başarısızlığı itiraf etti: Tel Aviv hedeflerine ulaşamayacak

İsrailli askeri uzman Amos Harel, televizyon stüdyolarında Hamas'ın yenilgiye uğratılmasıyla ilgili heyecanlı konuşmalar yapmak için henüz erken olduğunu söyleyerek, Tel Aviv'in 'hedeflerine ulaşamadan' saldırıları birkaç hafta içinde sonlandıracağını savundu.

AA12 Aralık 2023 Salı 19:09 - Güncelleme:
İsrailli askeri uzman başarısızlığı itiraf etti: Tel Aviv hedeflerine ulaşamayacak
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İsrailli askeri analist, Haaretz için kaleme aldığı makalede, Gazze'de sahadaki askeri duruma ve özellikle de Hamas'ın askeri gücünün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik İsrail'in ilan ettiği savaş hedeflerinin önündeki zorluk ve engellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harel, "İsrailli politikacılar Gazze savaşı konusunda ordunun tutamayacağı sözler veriyor" başlıklı yazısında,"Genelkurmay Başkanı (Herzi Halevi), verilen kayıplara rağmen savaşın gidişatından oldukça memnun, ancak Hamas'ın çöküşünün yakın olduğuna dair hiçbir işaret yok." yorumunu yaptı.

27 Ekim'de Gazze'ye yönelik kara harekatının başlamasından bu yana "düzinelerce savaşçının öldürüldüğünü, askeri alanların saldırıya uğradığını, tünellerin yıkılarak silahlara el konulduğunu" ifade eden Harel, "Ancak televizyon stüdyolarında Hamas'ın yenilgiye uğratılmasıyla ilgili heyecanlı konuşmalar yapmak için henüz erken." diye ekledi.

İsrailli analist, bu değerlendirmesini, "Şu ana kadar yaşanan olaylar, esas olarak Hamas'ın Gazze'de karşı karşıya kaldığı zor durumu yansıtıyor, ancak Hamas'ın yakın zamanda çökertileceğine dair ikna edici bir kanıt yok." sözleriyle destekledi.

Harel, "Her sabah, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen, çoğunlukla yedek askerlerden oluşan İsrail ordusunun son kayıplarının fotoğrafları yayınlanıyor. Kara harekatı ilerledikçe kayıplar da hızla artıyor. Hamas'ın direnişi bazı bölgelerde şiddetli şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın İsrail ordusunun yoğun saldırılarını durduramayacağının açık olduğunu kaydeden Harel, "Ancak Hamas savaşçılarından oluşan küçük gruplar, İsrail güçlerinin kuzey ve güneyde yeni bölgeleri ele geçirmesini ve ilerleyişini engellemek için orduya günlük olarak bedel ödetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ı yok etmenin "bir zaman çizelgesine" bağlı olduğunu vurgulayan Harel, bunun "İsrail güçlerinin karada yüksek yoğunluklu bir saldırıyı sürdürme becerisine bağlı" olduğunu belirtti.

İsrailli askeri uzman Harel, hükümetin daha önce açıkladığı "Hamas'ın yok edilmesi, esirlerin geri getirilmesi, Gazze sınırında yıkılan tüm İsrail yerleşkelerinin yeniden inşası ve sınır güvenliğinin sağlanması" hedeflerine işaret ederek, "Bunlar iddialı hedefler ve bazılarına ulaşılamayacağı açıkça ortada. İsrail'in bu gerçeği ABD'nin baskısıyla kabul edeceği de ortada." tespitinde bulundu.

"Hızla artmakta olan ekonomik sıkıntılar, yedek askerlerin üzerindeki yük ve ABD'nin beklentileri" gibi İsrail'in karşı karşıya olduğu sorunların, Gazze'deki yoğun saldırıların yakın zamanda sonlandırılmasıyla sonuçlanabileceğini" söyleyen Harel, şöyle devam etti:

"Eğer bu gerçekleşirse, hükümet ve ordu iki ucu keskin bir sorunla karşı karşıya kalacak. Halkın büyük bir kısmı, rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail'in birinci önceliği olması gerektiğine inanıyor ve onların geri dönüşlerindeki herhangi bir gecikmeyi büyük bir başarısızlık olarak değerlendiriyor."

  • İsrail hedefleri
  • Saldırı sonlandırma
  • Hamas yenilgisi
  • Amos Harel

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