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Dünya

İsrailli askerlerin psikolojisi bozuldu! Hükümet 538 milyon dolarlık ödenek ayırdı

İsrail Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso, hükümetin ruh sağlığı ve rehabilitasyon hizmetleri için 538 milyon dolarlık bütçe tahsis ettiğini bildirdi.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 21:12 - Güncelleme:
İsrailli askerlerin psikolojisi bozuldu! Hükümet 538 milyon dolarlık ödenek ayırdı
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İsrail Meclisi tarafından, Sağlık Bakanı Buso'nun Parlamento Sağlık Komisyonu toplantısında sunduğu verilere dair yazılı açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 500'ü asker olmak üzere toplam 13 bin İsraillinin yaralandığını kaydeden Buso, "rehabilitasyon sistemindeki yatak sayısının mevcut 900 yataktan 1500'e çıkarılmasıyla ruh sağlığı hizmetleri için iki milyar şekel (yaklaşık 538 milyon dolar) tahsis edildiğini" belirtti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ile Yediot Ahronot gazetesine göre Gazze Şeridi'ne saldırıların başlatıldığı tarihten bu yana 9 bin İsrail askeri psikolojik destek aldı ve bunların yarısı daha sonra savaşa devam etmediklerini açıkladı.

Ülke medyasında yayımlanan çeşitli raporlarda, savaşın başladığı günden bu yana ruh sağlığı ve rehabilitasyon hizmetlerine başvuran vatandaşların sayısında önemli artış yaşandığına dikkat çekiliyor.

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