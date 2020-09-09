İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4917
  • EURO
    8,8096
  • ALTIN
    463.599
  • BIST100
    1094.07
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli Bakan: İki Körfez ülkesinin daha yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini düşünüyorum
Dünya

İsrailli Bakan: İki Körfez ülkesinin daha yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini düşünüyorum

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından iki Körfez ülkesinin daha bu yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağını söyledi.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 13:04
ABONE OL

Cohen, İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, "BAE'nın ardından iki Körfez ülkesinin daha yıl sonunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu Körfez ülkelerinin hangileri olduğu hakkında bilgi vermeyen Cohen, "İran'a karşı güvenlik cephesi oluşturmak İsrail ile Afrika'daki Müslüman ülkeler ve Körfez ülkelerinin ortak çıkarı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail basınında sık sık Bahreyn ve Umman'ın da BAE gibi Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı yönünde haberler yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.