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İsrailli eski Bakan İran için casusluk yaptığını itiraf etti

İsrail'in eski Enerji Bakanı Segev, İran adına casusluk faaliyeti yürüttüğünü itiraf etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İsrail'in eski Enerji Bakanı Gonen Segev, İran için casusluk yaptığını itiraf etti.
 
İsrail Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce casusluk iddiasıyla gözaltına alınan eski Bakan Segev'in Başsavcı ile anlaştığını ve 11 yıl mahkumiyet karşılığında suçunu itiraf ettiğini belirtti.
 
Eski Bakan Segev, 1995-1996 yılları arasında İsrail'in Enerji Bakanlığı görevini yürütmüştü.

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