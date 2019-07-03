İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve istihbarat yetkilileri hafta sonu BAE başkenti Abu Dabi'yi ziyaret etti. Ziyaret, BM'nin İklim Toplantısı gerekçesiyle de olsa, İsrailli üst düzey diplomat Katz'ın BAE topraklarına ilk ayak basışı oldu.

Katz'ın ziyareti sırasında BAE'den ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili ile İsrail - BAE arasında gelişen diplomatik bağları, ekonomik işbirliğini ve ortak tehdit olarak görülen İran'ı görüştüğü belirtildi.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Katz, ''Ben Abu Dabi'de bulunduğum ve İsrail ile Arap Körfez ülkelerinin karşlıklı çıkarlarını temsil ettiğim için heyecanlıyım. Bu, İsrail ile bölgedeki devletler arasındaki ilişkilerde önemli bir adım.'' dedi.

''EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ADIM''

Rusya basınından RT'ye konuşan Rusya Doğu Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarından Dmitriy Maryasis, ziyaretin bir devlet ziyareti olmamasına rağmen ilişkilerin oldukça ileri gittiğini gösterdiğini ve eşi görülmemiş bir adım olduğunu söyledi.

İRAN ÜZERİNDEN TAKTİKSEL YAKINLAŞMA

Maryasis, ''İran sorunu bu ilişkinin temelini oluşturuyor. Çünkü ortak bir düşmana karşı birleşmek her zaman daha kolaydır.'' dedi.

İran tehdidinin İsrail ile Körfez ilişkilerindeki temel meselelerden sadece biri olduğunu hatırlatan Maryasis, Arap monarşilerinin görünüşte İsrail-Filistin ihtilafına karşı olduğunu belirtti. ''20 yıl önce böyle bir tehdidin iki tarafı yakınlaştıracağı hayal bile edilemezdi.'' diyen Rus uzman, yakınlaşmanın tamamen taktiksel olduğunu ve uzun sürmeyebileceğini ifade etti.

''ENVER'İN HAYATINA MAL OLDU''

Maryasis, ''Filistin sorunu olduğu sürece kimse ideolojik ve iç politika konulada bir görüş olarak İsrail ile üst düzey siyasi bağlantılar kurmak için cesaret edemez. Mısır örneğine bakmak lazım. 1979'da İsrail ile barış antlaşması imzalama fikri Başkan Enver Sadat'ın hayatına mal oldu.